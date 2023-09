A Sapri premio internazionale 'Carlo Pisacane' dedicato a Minà

E' stato assegnato a Francesco de Core, direttore de "Il Mattino", e Titti Postiglione vice capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il premio internazionale "Carlo Pisacane", edizione 2023.

Questa sera alle 21,30 a Sapri ( Salerno) è in programma la cerimonia di consegna sul lungomare in viale della Spigolatrice.

Nel corso della serata sarà consegnato il Premio alla memoria dedicato quest'anno a Gianni Minà. A ritirarlo sarà Loredana Macchietti, moglie del giornalista, che dialogherà con il giornalista Gianfranco Coppola per ricordare l'attività professionale di Minà. Il premio internazionale "Carlo Pisacane", giunto alla ventottesima edizione e promosso dal Comune di Sapri, è finalizzato a ricordare la figura dell'eroe del Risorgimento. A ricevere il premio, curato dal Centro Studi e Documentazione "Carlo Pisacane", sono personaggi impegnati nella promozione dei valori della cultura, del merito e del coraggio.



