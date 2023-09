A fuoco pulmino con disabile a bordo, salvi gli occupanti

Brutta avventura e pericolo scampato per gli occupanti di un pulmino adibito al trasporto di persone disabili che ha preso fuoco mentre era diretto in pellegrinaggio al santuario di Montevergine, in provincia di Avellino. Le fiamme partite dal vano motore hanno in pochi minuti completamente distrutto l'automezzo. Gli occupanti, una persona disabile e due accompagnatori, hanno fatto appena in tempo ad abbandonare il veicolo e a mettersi in salvo. Sul posto, insieme ai carabinieri, un squadra dei Vigili del fuoco di Avellino che hanno spento le fiamme propagatesi anche alle sterpaglie presenti sulla carreggiata.



