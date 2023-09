Auto in fiamme nell'Avellinese, indagano i carabinieri

Indagini sono in corso per risalire alle cause dell'incendio che nella tarda serata di ieri ha completamente distrutto un'auto nel centro di Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino. L'auto era parcheggiata in via Tommaso Marranzini, poco distante dall'abitazione del proprietario. Le fiamme sono state circoscritte e spente da una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Avellino. I carabinieri, in attesa della relazione dei Caschi Rossi, hanno svolto rilievi sul posto. Non si esclude l'ipotesi dolosa.

(ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA