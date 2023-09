A soli 13 anni con uno spinello tra le mani

I carabinieri di Ischia hanno denunciato un 22enne di Forio per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche: l'uomo - coinvolto in un incidente stradale avvenuto sempre sull'isola - è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,11 g/l.

Il giovane, alla guida di uno scooter, è stato sanzionato anche per guida con patente già ritirata lo scorso 14 luglio, sempre per guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri della stazione di Forio hanno invece denunciato per furto in abitazione un 42enne del posto; l'uomo è stato bloccato a bordo della sua auto in via Provinciale Panza poichè i militari hanno appurato che poco prima aveva scavalcato il muro di recinzione di un'abitazione e rubato 2 borse con all'interno denaro e documenti vari.

Sempre a Forio gli uomini dell'Arma hanno anche sanzionato il titolare di un esercizio commerciale perché diffondeva musica fuori dall'orario consentito nell'area antistante il locale, in piazza Municipio; elevate anche altre sanzioni tra le quali quella per la mancanza dell'apparecchio per rilevare il tasso alcolemico.

Segnalati inoltre alla Prefettura 6 ragazzi, controllati sul lungomare di Forio, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Analoga sorte per altri 6 minorenni sopresi dai carabinieri di Ischia sulla riva destra del porto e sul lungomare Cristoforo Colombo: i militari hanno trovato una dose di hashish addosso ad una ragazzina di 13 anni; altri 3 ragazzi trovati con uno spinello a Procida, in via Roma.

Durante le operazioni i militari hanno identificato complessivamente 320 persone e controllato 181 veicoli elevando 21 sanzioni al codice della strada per divieto di sosta, guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa.



