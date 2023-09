Tornano i Giochi del mare, a Ischia dal 14 al 17 settembre

L'isola di Ischia ospiterà, dal 14 al 17 settembre, l'edizione 2023 dei Giochi del Mare, iniziativa di cui da capofila la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas) e che coinvolge il Ministero dell'Ambiente, il Dipartimento per lo sport, la Città Metropolitana di Napoli, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la Croce Rossa Italiana e i sei Comuni dell'isola, Coni e Coni Campania.

Federazioni e società sportive organizzeranno eventi, stage e momenti di interattività con il pubblico, con discipline praticabili all'aria aperta e in acqua, a livello agonistico e ludico. Il momento clou sarà il tentativo di stabilire due nuovi record mondiali Cmas (Confederazione mondiale attività subacquee) di apnea profonda per diversamente abili, che, giovedì 14 vedrà protagonisti Fabrizio Pagani e Alessandro Cianfoni, anche lui portatore di disabilità, nato a Velletri in provincia di Roma e residente in Svizzera



