Stupri a Caivano: dalla provincia di Roma una casa per bimba

Dopo l'appello lanciato ieri, giungono le prime offerte di aiuto da diversi benefattori per la famiglia di una delle cuginette vittime di stupro a Caivano, in provincia di Napoli.

Ieri la mamma della bimba, attraverso il suo legale, l'avvocato Angelo Pisani, spinta dall'esasperazione ma soprattutto dalle minacce che la stanno costringendo a stare chiusa in casa, si è decisa a chiedere aiuto determinata ad andare via dal Parco Verde, teatro delle violenze. E a distanza di poche ore la macchina della solidarietà si è messa in moto.

Da un paese della provincia di Roma, una mamma di tre figli si è resa disponibile ad offrire un'abitazione: "vorrei fare qualcosa di concreto - scrive - per la bambina e la sua famiglia... si tratta di una missione di umanità... siamo una piccola comunità e sono sicura che potremmo essere un buon luogo per dare tranquillità alla bimba e alla sua famiglia, per poter ripartire e provare a stare bene".



