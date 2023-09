Serie C: a Potenza il centrocampista Schiattarella

Il Potenza Calcio (Serie C, girone C) ha chiuso il suo mercato con l'ingaggio di Pasquale Schiattarella, 36 anni, e oltre 450 partite tra Serie A e Serie B, svincolatosi dal Benevento, che torna in terza serie dopo 16 anni.

"Voglio dimostrare di essere un calciatore ancora forte - ha detto il centrocampista nella conferenza di presentazione, nel pomeriggio allo stadio Viviani del capoluogo lucano - non ne faccio una questione di categoria, ma di passione e di stimoli che ancora ho e sono tanti. Ho subito apprezzato il progetto societario e il legame con il direttore sportivo Varrà che mi conosce da tanto tempo e sa perfettamente come la penso e quello che posso dare".

"Con questa operazione il Potenza ha chiuso il suo mercato", ha aggiunto il ds Natino Varrà, mentre il presidente Donato Macchia ha concluso: "Abbiamo osato un po' di più sul mercato, alzando la nostra asticella per un campionato ambizioso".

Domenica prossima, 3 settembre, il Potenza farà il suo esordio ospitando al Viviani il neopromosso Brindisi.



