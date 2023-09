Sanità: case e ospedali di comunità, protocollo ad Avellino

Un protocollo per snellire e accelerare le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione delle dieci Case di Comunità e quattro ospedali di Comunità previsti sul territorio della provincia di Avellino è stato firmato dal direttore generale della Asl, Mario Ferrante e dal presidente della Provincia, Rino Buonopane. "La Provincia, grazie all'Unità amministrativa speciale per il Pnrr - dichiara il presidente Buonopane- provvederà a convocare le conferenze dei servizi per acquisire immediatamente i pareri. Da subito faremo la nostra parte, compatibilmente con i tempi delle istruttorie degli enti coinvolti". Resta il nodo del personale da impiegare nelle strutture destinate alla sanità territoriale: "Tutte le attività sono partite e in tempi brevi -spiega Ferrante- daremo in appalto i lavori che devono essere conclusi e consegnati entro il 2026. Siamo già al lavoro per il personale da impiegare nei distretti e negli ambulatori territoriali.

Quando avremo le strutture verranno spostati. La nota dolente riguarda però gli infermieri professionali: per coprire le strutture nei dieci territori individuati in Irpinia, occorrono circa trecento unità che allo stato non abbiamo". Il soggetto committente di tutte le opere è la Regione Campania. (ANSA)

