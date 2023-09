Ruba in negozio, arrestato 53enne a San Giorgio a Cremano

Sorpreso a rubare in un negozio, getta a terra il bottino: un 53enne è arrestato dalla Polizia di Stato. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a San Giorgio a Cremano (Napoli). Gli agenti del Commissariato locale, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via San Martino per la segnalazione di un uomo intento a forzare la saracinesca di un esercizio commerciale.

Qui hanno notato la serranda del locale aperta e un uomo che, alla loro vista, dopo aver lasciato a terra un cassetto contenente alcune monete, si è rifugiato all'interno del negozio.

Il 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Gli agenti hanno sequestrato il cassetto con le monete e arnesi atti allo scasso.

