Pretende rapporto sessuale e sequestra la ex con la figlia

Sequestrata con la figlia di 10 anni dal suo ex compagno, che pretendeva di avere un rapporto sessuale con entrambe, ha avuto il coraggio di chiamare i carabinieri, facendo arrestare l'ex violento. E' accaduto a Mondragone, in carcere è finito un 36enne originario della Bulgaria per i reati di tentata violenza sessuale, sequestro di persona, minacce, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto in piena notte, quando i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti in una cornetteria sulla statale Domiziana dove si erano rifugiate in preda al terrore una donna di 26 anni di origine bulgara e la figlia di 10 anni. La 26enne ha riferito di essere stata sequestrata dall'ex compagno, che era ancora nelle vicinanze; l'uomo è stato quindi fermato e condotto in caserma, dove sono scattate le manette in seguito alla denuncia formalizzata dalla donna.

E' emerso che il 36enne si sarebbe recato in auto sotto casa della ex; quest'ultima è scesa insieme alla figlia di dieci anni e l'uomo ha ordinato ad entrambe, con modi aggressivi, di salire nel mezzo. Al rifiuto della 26enne, il bulgaro l'avrebbe seguita in casa, tirata per i capelli e trascinata ancora verso l'auto, sempre con la bimba al seguito costretta ad assistere alle violenze. Con le due donne nella vettura, il 36enne si è diretto verso la Domiziana, si è poi fermato nei pressi di un bar ed è sceso intimando alle due donne, con la minaccia di un bastone di ferro, di non seguirlo; l'ex compagna ha però approfittato del momento per chiamare i carabinieri, giunti poco dopo.



