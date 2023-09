Prende il Reddito e spaccia per arrotondare, 47enne in manette

Percettore del reddito di cittadinanza e pusher per arrotondare: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Pietravairano, nel Casertano, dove un pusher 47enne è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio.

I carabinieri di Vairano Scalo sospettavano che l'uomo spacciasse droga così, con il supporto determinante dei cani dell'unità cinofila di Sarno (Salerno), si sono presentati nella sua abitazione.

Nel vano scala i cani hanno fiutato e trovato un panetto di oltre 50 grammi di hashish, mentre in camera da letto è stato trovato un coltello utilizzato per tagliare lo stupefacente e un bilancino di precisione.



