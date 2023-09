Palermo ingaggia Coulibaly dalla Salernitana

Il Palermo ha ingaggiato dalla Salernitana con la formula del prestito con opzione per l'acquisto a titolo definitivo il centrocampista Mamadou Coulibaly. Il giocatore senegalese, classe 1999, indosserà la maglia numero 80.

Nello scorso campionato Coulibaly ha giocato in prestito alla Ternana e in questo scorcio di stagione ha messo insieme due presenze con la Salernitana contro la Roma in campionato e proprio contro la Ternana in Coppa Italia.

Per Corini, che potrà contarlo fra i disponibili già domani pomeriggio contro la Feralpisalò al Barbera, si tratta di un rinforzo di esperienza nella zona mediana del campo: Coulibaly nel corso della sua carriera, che lo ha visto giocare anche a Trapani in B, ha messo insieme 104 partite nel campionato cadetto con 9 gol e 5 assist. Ad accrescere la sua esperienza anche 24 presenze e 2 gol in Serie A con le maglie di Udinese, Salernitana e Pescara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA