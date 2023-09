Nel 2024 sarà Sorrento la capitale internazionale della vela

Sorrento sarà capitale della vela, nel 2024, dal 9 al 23 maggio con il Campionato Europeo dell'IMA (International Maxi Association) per i maxi yacht e quello del Mediterraneo per ORC.

Il Comune di Sorrento ha rinnovato la sua disponibilità a ospitare l'evento nella propria marina. Era il 1954 quando si svolse la prima edizione della regata lunga della Tre Golfi: 150 miglia partendo dal Golfo di Napoli per dirigersi verso nord doppiando le isole di Zannone e Ponza, poi rientrare verso Punta Campanella e arrivare su Napoli. La linea del traguardo l'anno scorso è stata posizionata in prossimità di Massa Lubrense, a ovest di Sorrento: 100 imbarcazioni partecipanti, tra le quali 28 maxi-yacht (barche con lunghezza superiore ai 18,29 metri) e 70 nella flotta ORC.

"Siamo onorati della appassionata disponibilità del sindaco di Sorrento - commenta il presidente del circolo Italia Roberto Mottola di Amato - è la location ideale per ospitare un evento di questa portata internazionale, grazie alle sue bellezze naturali, alle condizioni di mare e vento".

Ma "altrettanto importanti - ha sottolineato Mottola di Amato - sono le partnership che di anno in anno vengono riconfermate sia con l'IMA, la International Maxi Association che con l'ORC".

Il villaggio e gli ormeggi di entrambi gli eventi saranno a Sorrento. Nel 2024 la flotta ORC inaugurerà le regate il giovedì 9 maggio e terminerà l'11; seguirà la Regata dei Tre Golfi con partenza da Napoli il 17 maggio dopo i tradizionali alzabandiera e spaghettata sulle banchine del Circolo del Remo e della Vela Italia e del Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

La regata lunga sarà di fatto la prima prova effettiva del Campionato Europeo Maxi che proseguirà poi fino al 23 maggio con regate costiere ed a bastone davanti alla penisola Sorrentina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA