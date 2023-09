Musicista ucciso: in piazza a Napoli per ricordarlo

Una piazza gremita ricorda, in questi minuti, Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ucciso a colpi di arma da fuoco la scorsa notte nei pressi di un bar in piazza Municipio a Napoli. Tanti cittadini, esponenti della politica e della cultura sono riuniti nel dolore in piazza Bellini, nel centro storico di Napoli, a pochi passi dal conservatorio dove Giogiò aveva studiato.

Tra i presenti la madre di Giovabattista, Daniela Di Maggio con indosso una maglia nera sulla quale è stampata una immagine del figlio. Accanto a lei il marito, Franco che all'ANSA dice: "Sono commosso per l'innumerevole numero di presenze. È quasi piena la piazza: significa che la città sta iniziando a capire come reagire a certe cose. È un segnale per dimostrare che la Napoli buona e pulita c'è. Questa è la cosa più importante".





