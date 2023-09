Musicista ucciso: il Teatro San Carlo istituisce borsa di studio

Il Teatro San Carlo ha istituito una borsa di studio alla memoria di Giovambattista Cutolo, ucciso ieri a Napoli. Lo rende noto il sovrintendente, Carlo Fuortes, profondamente addolorato per l'atto di violenza che ha portato alla perdita di un giovanissimo musicista".

"Questa tragedia è un colpo al cuore della comunità - afferma Fuortes - ed esprimo a nome di tutti i lavoratori del Teatro San Carlo la nostra vicinanza alla famiglia della giovane vittima. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per prevenire la violenza e proteggere la vita dei nostri ragazzi. Insieme possiamo fare la differenza". "L'istituzione culturale San Carlo - prosegue - si impegna con rinnovata passione a promuovere l'accesso alla cultura e alla musica per i giovani, con particolare attenzione alle attività per le periferie. Sappiamo bene che la cultura e l'arte possono svolgere un ruolo fondamentale nell'arricchire le vite dei giovani e contribuire a creare opportunità. In questo spirito, nel futuro aumenteremo i nostri sforzi per avvicinare la cultura musicale ai giovani del nostro territorio ampliando ancor più programmi educativi, dando accesso a tutte le attività formative e sostenendo talenti emergenti nelle comunità meno privilegiate".

In questo senso, spiega Fuortes, "il Teatro San Carlo ha deciso di istituire la 'Borsa di studio Giovanbattista Cutolo' intitolata al giovane musicista ucciso. Potranno partecipare alla Borsa di studio tutti i giovani musicisti emergenti e ogni anno sarà selezionato come vincitore un giovane talento".

Il Teatro San Carlo sarà presente alla fiaccolata annunciata oggi alle 18.00 a Piazza Bellini.



