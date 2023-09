Mezzaroma 'il centro sportivo a Caivano una sfida stimolante'

"Ieri Sport e Salute era presente a Caivano, realtà problematica. E' una sfida stimolante quella di ristrutturare un centro sportivo di circa 4 ettari entro la primavera. Una sfida che siamo orgogliosi di raccogliere per portare un risultato positivo per l'Italia e Caivano". Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, durante la presentazione della nazionale italiana di rugby che partirà per i mondiali di Francia. "Ieri immaginavo già il centro sportivo e sarebbe un bellissimo messaggio se lo sport di alto livello, quando tutto sarà completato, venga lì per dimostrare che con la pratica sportiva si possano risolvere tanti problemi". Mezzaroma ha poi continuato parlando della palestra che è "un'area sottoposta a sequestro giudiziario perché, essendo in stato di abbandono, è diventata una discarica di rifiuti che vanno trattati in maniera particolare. C'è la volontà di fare bene e di farlo nei tempi indicati. Ci sono delle strutture già esistenti che vanno recuperate: due piscine, strutture coperte, campi da calcetto e da tennis".



