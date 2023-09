Lunedì il via a lavori impianto compostaggio a Pomigliano

Partiranno lunedì 4 settembre i lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio aerobico di Pomigliano d'Arco (Napoli), in via Passatelli, sulla strada provinciale che conduce ad Acerra. A darne notizia l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Lello Russo. Il cantiere era stato inaugurato nel marzo del 2020, ma erano poi stati fermati a causa di alcune problematiche poi risolte, e per uno stop imposto dalla passata amministrazione comunale. Quella di Pomigliano è la prima di 15 strutture analoghe selezionate dalla Regione Campania e tratterà 24mila tonnellate all'anno di rifiuti organici da trasformare in fertilizzante agricolo. La collocazione dell'impianto è stata fissata lontano dal centro abitato, in una zona direttamente collegata ad una strada a scorrimento veloce che ha uno svincolo autostradale, in modo tale da evitare l'aumento del traffico cittadino. "Siamo enormemente soddisfatti di essere riusciti a riprendere un progetto avviato qualche anno fa - spiega l'Assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Pomigliano d'Arco, Vincenzo Caprioli - e che la passata Amministrazione Comunale aveva invece interrotto inopportunamente. Un progetto che poneva Pomigliano al primo posto tra i Comuni della Campania che avrebbero dovuto realizzare il sito di compostaggio aerobico. Questa sarà una grossa opportunità per la nostra città, i nostri cittadini e non solo. Faremo dunque in modo che i lavori vengano eseguiti il più velocemente possibile per concluderli quanto prima e finalmente dare alla luce questo fondamentale impianto per il trattamento dei rifiuti organici".

Grande soddisfazione per l'avvio dei lavori anche dal vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola: "Esprimo vivo compiacimento per l'inizio dei lavori attesi da tempo - afferma - è un merito della nuova amministrazione comunale targata Raffaele Russo aver dato concretezza finale ad un progetto importante che colloca Pomigliano d'Arco nel solco delle migliori pratiche di sostenibilità ambientale".



