Linea Fs Potenza-Foggia: dal 4/9 riprenderà la circolazione

A partire da lunedì 4 settembre sulla Potenza-Foggia "riprenderanno a circolare i treni, in seguito ai lavori fra Cervaro-Rocchetta (in Puglia) e San Nicola di Melfi, propedeutici all'elettrificazione dell'intera linea.

L'intervento ha un valore di mezzo milione di euro".

Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato in un comunicato nel quale è sottolineato che "tornano operative in Basilicata le linee ferroviarie che nel corso dell'estate sono state interessate da lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione, a cura di Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture di Fs".

Dall'11 settembre riprenderà la circolazione ferroviaria anche sulla linea Potenza-Battipaglia, "interessata da lavori nelle stazioni di Eboli, Baragiano e Bella Muro, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al miglioramento delle performance dell'infrastruttura, per un investimento del valore di 22 milioni di euro".

E "proseguono i lavori sulla linea Metaponto-Potenza, interrotta nel mese di giugno a causa degli ingenti danni causati dall'alluvione, che ha interessato le aree comprese fra Vaglio e Trivigno e fra Grassano e Salandra. Le opere di ripristino e messa in sicurezza della linea, in seguito alle avverse condizioni meteo, si uniscono a quelle di manutenzione già programmati da Rfi, che riguardano il rifacimento di tre ponti fra Salandra e Ferrandina e di altri tre fra Ferrandina e Metaponto. Da lunedì 25 settembre sarà riattivata la circolazione ferroviaria lungo la tratta Grassano-Metaponto-Taranto, con un'offerta ferroviaria appositamente programmata e integrata, con servizi bus tra Grassano e Potenza, mentre la conclusione dei lavori, con la riattivazione della tratta Potenza-Grassano, è prevista per lunedì 20 novembre. Gli interventi hanno un valore complessivo di circa 10 milioni di euro".



