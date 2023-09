Don Patriciello,ho invitato premier,il colore politico sbiadisce

"La ricetta magica non la possiede nessuno. La realtà è più dura di quanto si possa credere.

Esiste, invece, una parola magica. Ed è 'Insieme'. Solo unendo le forze possiamo sperare di arrivare a qualche risultato". E' quanto scrive sui social padre Maurizio Patriciello che ieri ha incontrato al Parco Verde di Caivano la premier Giorgia Meloni.

"Ringrazio Giorgia Meloni per aver accolto il mio invito.

Sono fiducioso nel credere che le promesse fatte saranno mantenute. Ai tanti amici politicamente schierati su posizioni opposte a quelle del governo, che fingono di non capire, ricordo che l'invito è stato fatto al Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana", aggiunge il parroco. "Il colore politico sbiadisce. Il Signore ci benedica. E riprendiamo il cammino", conclude padre Maurizio Patriciello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA