Champions: Garcia, il Real Madrid dovevo affrontarlo con la Roma

"Il Real Madrid da affrontare in Champions League? Il sorteggio poteva essere peggiore ma anche migliore. Il Real Madrid è uno dei più grandi club al mondo ma sono doppiamente contento di giocare contro una grande squadra.

Mi piace anche perché è il giusto ritorno della storia: nel 2015/16 mi sono qualificato agli ottavi con la Roma e il sorteggio ci portò contro il Real ma non ho potuto allenare in quella doppia sfida". Così Rudi Garcia commenta il sorteggio del girone di Champions League per il suo Napoli, che affronterà oltre alla squadra madrilena anche il Braga e l'Union Berlino.





