Ancora un ragazzo accoltellato a Napoli

Ancora un ragazzo vittima di un aggressione a Napoli. E' successo oggi all'alba, i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'episodio.

Quello che è certo è che il giovane, di 15 anni, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Cto accompagnato dalla madre con una ferita all'addome provocata da un oggetto appuntito. Non è in pericolo di vita: per lui 30 giorni di prognosi.

In ospedale sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Poggioreale che hanno avviato indagini per chiarire la dinamica e ricostruire l'identità delle persone coinvolte.

Un altro accoltellamento si era verificato ieri (il giorno dell'uccisione del giovane musicista Giovambattista Cutolo da parte di un sedicenne) nel quartiere di Ponticelli: un sedicenne ha confessato di avere accoltellato un ragazzo di un anno più giovane, al quale è stata recisa l'arteria femorale. Secondo gli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata durante l'asta per il fantacalcio.



