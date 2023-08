Raid nel supermercato a volto scoperto, presi due rapinatori

A volto scoperto fecero irruzione armati di pistola in un supermercato Md di Sant'Antimo, nel Napoletano, minacciando addetti e clienti, e riuscendo alla fine ad impossessarsi di 700 euro contenute nelle casse, per poi fuggire. Era lo scorso primo agosto, e a distanza un mese i rapinatori, due uomini di 27 e 47 anni residenti a Sant'Antimo, sono stati identificati e arrestati dai carabinieri che hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei loro confronti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini. Determinante per l'individuazione dei banditi, la visione da parte degli investigatori della Tenenza di Sant'Antimo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato, da cui si vedono i due rapinatori effettuare il raid, ma anche il monitoraggio degli account social in cui i due fanno riferimento al colpo. A casa dei banditi i carabinieri hanno anche trovato gli indumenti usati durante la rapina.



