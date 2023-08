Premio Pagine della terra, in finale Romagnoli-Valsesia-Zamboni

Gabriele Romagnoli con Sogno bianco, Marco Valsesia con La vita segreta delle api e Massimo Zamboni con Bestiario selvatico. Sono i tre finalisti che si contenderanno il premio "Le pagine della terra", primo concorso letterario dedicato al romanzo green fondato da Claudio Cutuli e Vera Slepoj e assegnato il 14 settembre al Parco archeologico di Pompei.

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, ancora di più diviene fondamentale e di rilievo l'obiettivo che il premio da sempre si prepone, quello di dare voce a coloro che attraverso la cultura e la scrittura si fanno portavoce della necessità di un cambiamento, un nuovo movimento gentile e attento alla nostra amata Madre Terra. Con questo spirito la giuria del Premio, presieduta da Ermete Realacci e da Enrico Vanzina, e composta da Marco Cappelletto, Gaetano Cappelli, Federica Corsini, Barbara Degani, Rosalba Giugni, Giovanni Grasso, Padre Enzo Fortunato, Claudio Gubitosi, Laura Lega, Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, Clemente Mimun, Vincenzo Pepe, Antonio Polito, Paolo Possamai, sceglierà il vincitore.

Importante novità di quest'anno la partnership con il Pompei, che ospiterà la finale. Inoltre, il maestro tintore Claudio Cutuli riprodurrà su tela i dipinti di Pompei, devolvendo il 50% del ricavato alla conservazione dei beni archeologici del Parco.

"Una sinergia perfetta - dichiara il direttore degli scavi, Gabriel Zuchtriegel - considerando che la cura e la valorizzazione del verde a Pompei è parte integrante della nostra strategia e per molti versi è inseparabile dalla tutela e fruizione del patrimonio archeologico. L'archeologia del XXI secolo è sempre anche una ricerca sulla sostenibilità: ambientale, sociale e gestionale".

Alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi verrà inoltre consegnato un premio speciale all'artista Michelangelo Pistoletto per la sua ultima opera La formula della creazione.

Speciale menzione dedicata a Sadiq Khan, sindaco di Londra che, nel suo libro autobiografico Breathe: Tackling the Climate Emergency, edito in Italia da Egea, promuove la sua battaglia per una City più verde e con un'aria più pulita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA