Piantedosi visita la Compagnia Carabinieri di Caivano

Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, oggi a Caivano con la premier Giorgia Meloni, si è recato in visita nel pomeriggio alla locale Compagnia Carabinieri, costituita da un anno, esprimendo il suo personale ringraziamento per l'attività svolta ed i risultati operativi conseguiti.

Piantedosi ha incontrato i militari in servizio alla Compagnia, sottolineando l'importanza del loro lavoro nel mantenere l'ordine e la tranquillità in un contesto complesso, dove costituiscono l'unico presidio delle forze di polizia e dove vivono insieme alle loro famiglie.

Accolto dal comandante provinciale Carabinieri di Napoli, generale Enrico Scandone, e dal comandante del Gruppo di Castello di Cisterna, col. Nicola De Tullio, il ministro ha visitato la sede della Compagnia, trattenendosi in particolare nella speciale stanza dedicata all'ascolto delle vittime vulnerabili, utilizzata anche nella recente indagine sugli abusi contro le due cuginette del Parco Verde.



