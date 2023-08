Ucciso per un scooter parcheggiato male, era un musicista

Era diplomato al conservatorio e si era formato nell'Orchestra Scarlatti Young Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso all'alba di oggi a Napoli nella centralissima piazza Municipio al culmine di una lite scattata per lo scooter parcheggiato male. Il suo strumento era il corno. Sui social sono tantissimi quello che lo ricordano per la sua sensibilità e la passione che infondeva nella musica. La Squadra Mobile di Napoli ha subito individuato il responsabile del grave gesto, un sedicenne dei Quartieri Spagnoli. Giovanbattista era in compagnia della fidanzata quando è avvenuto il litigio trasformatosi in tragedia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA