Fucile e coltelli in casa, 35enne arrestato a Napoli

I carabinieri del quartiere Pianura di Napoli insieme con i militari del Reggimento Campania hanno arrestato Vincenzo Capane, 35enne già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso, tra l'altro, di armi e oggetti atti a offendere.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, che si trova in via Evangelista Torricelli, i militari hanno rinvenuto un fucile a canne mozze con matricola abrasa e 3 coltelli a serramanico.

Trovati anche dei manganelli telescopici, una maschera e diversi walkie talkie.

Capane è stato condotto in carcere dove è in attesa di giudizio: dovrà rispondere di detenzione illegale di arma clandestina.





