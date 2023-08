Fabula 2023: domani Nicola Gratteri

Penultimo giorno domani, venerdì 1 settembre, del Premio Fabula, 13esima edizione dell'iniziativa culturale ("Supereroi" il tema di quest'anno) in programma fino a sabato 2 settembre. All'orizzonte una giornata particolarmente intensa e formativa.

IL PROGRAMMA DI DOMANI - QUINTA GIORNATA Si parte con il laboratorio di scrittura creativa e disegno con Giusy Volpe dedicato ai più piccoli (maglie bianche) (alle 16 in biblioteca). Dopodiché ci si sposterà in Arena Troisi. Qui, la giornalista Concita De Luca modererà tre incontri distinti: alle 17 i ragazzi incontrano Agostino Burberi: è stato uno dei primi sei allievi di don Milani. Ora è Presidente della Fondazione don Lorenzo Milani; alle 18 la Presentazione del libro "Salerno e il giro d'Italia" con Alessandro Mosca e, infine, alle 19 una grande occasione di crescita per i dreamers del Fabula: chiacchiereranno con Nicola Gratteri. Procuratore della Repubblica di Catanzaro, in prima linea contro la 'Ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile del 1989. Salvato per caso da un attentato dinamitardo nei suoi confronti, è una delle figure che meglio conosce i meccanismi delle tre diverse mafie che prosperano in Italia, Mafia, Camorra, 'Ndrangheta. Ha coordinato importanti indagini sulla criminalità organizzata (tra queste quella relativa alla strage di Duisburg) e sulle rotte internazionali del narcotraffico.

Alle 20.30 lo spettacolo in Piazza del Popolo e la consegna del castelletto a tutti i protagonisti. Super ospite anche qui Nicola Gratteri, che chiacchiererà con il giornalista di Italia 1 Gaetano Pecoraro sui temi caldi di mafia e legalità.

SUPEREROI - IL TEMA «I supereroi sono le persone normali, quelle che riescono a mantenere le priorità della vita senza farsi suggestionare da fama, successo, soldi», ha detto Pierluigi Pardo ai creativi particolarmente entusiasti dell'incontro con il loro amato telecronista. «Diventare papà per me è stata una favola: Diego è il centro di ogni pensiero», confida Pardo pochi secondi prima di alzare al cielo il castelletto del Premio Fabula 2023. SABATO 2 ULTIMO GIORNO Grande chiusura, sabato 2 settembre, con Giampaolo Morelli, il mitico ispettore Coliandro, la serie cult dei Manetti Bros, e Giancarlo Giannini, attore tra i più famosi del cinema italiano, doppiatore e regista. Fabula, l’iniziativa culturale nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, è realizzato con il patrocinio del Comitato Paralimpico Campania e il Comune di Bellizzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA