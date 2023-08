Don Patriciello, il centro sportivo riaprirà nel 2024

"Entro la primavera del 2024 il centro sportivo di Caivano", devastato dall'incuria e dai vandali, teatro delle violenze di gruppo ai danni delle due cuginette, "tornerà ad essere un centro sportivo". Lo ha detto don Maurizio Patriciello ai giornalisti riferendo i contenuti dell'incontro con la premier Giorgia Meloni appena conclusosi.

"Mancano pochi mesi alla primavera del 2024, ma credo che manterrà la sua parola", ha aggiunto. "Meglio di così non poteva andare. Noi abbiamo un desiderio grande di applaudire ma se le promesse, come accaduto altre volte, non verranno mantenute sapremo anche fischiare".

"Ho detto alla presidente del Consiglio che è necessario oscurare i siti porno", ha spiegato ancora Patriciello. Parlando della visita della premier, il sacerdote commenta: "Io ho osato e, grazie a Dio, c'è stata una risposta".



