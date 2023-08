Carceri: Ariano Irpino, muore detenuto di 54anni

Un detenuto di 54 anni, di nazionalità italiana, la cui identità non è stata comunicata, è deceduto nella tarda mattinata di ieri nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La notizia è stata resa nota dalle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria.

Le cause della morte sarebbero riconducibili ad arresto cardiocircolatorio.

Sarà l'autopsia, disposta per lunedì prossimo dal magistrato di sorveglianza, a chiarire le cause del decesso. Il detenuto era stato trasferito la settimana scorsa dal carcere di Avellino dopo essere stato protagonista di numerosi episodi di autolesionismo: lunedì scorso, con un coltello rudimentale, si era ferito gravemente recidendosi una arteria del braccio ed era stato ricoverato quattro volte nella stessa giornata al Pronto Soccorso dell'ospedale "Moscati" del capoluogo irpino. Aveva firmato due volte le sue dimissioni dopo essersi strappato le medicazioni e i punti di sutura, opponendosi anche alle trasfusioni di sangue.



