Cane cade in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco

Un cane randagio cade accidentalmente in un pozzo, viene salvato dai vigili del fuoco e adottato da una persona del posto. Disavventura a lieto fine per l'animale, precipitato da un'altezza di circa sei metri in un pozzo fognario privo di protezioni in via Aldo Moro, nel comune di Piedimonte Matese (Caserta). E' intervenuta una squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco, che ha tratto in salvo l'animale. Il cane è stato consegnato in buone condizioni ad una persona del posto resasi disponibile a prendersene cura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA