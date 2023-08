Auto in fiamme su A16 tra Napoli e Canosa, in tre in salvo

Sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'auto sulla quale viaggiavano venisse avvolta dalle fiamme. È accaduto nella tarda mattinata sull'A16 Napoli-Canosa, in territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

Le tre persone a bordo, provenienti da Napoli, hanno bloccato l'auto dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal vano motore.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere l'incendio.

Le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata hanno causato rallentamenti in direzione sud prima che la circolazione tornasse alla completa normalità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA