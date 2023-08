Ha centrato tre auto in sosta in pieno centro di Avellino. È accaduto in via Vasto: un 34enne, alla guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura del capoluogo irpino: il suo tasso alcolemico è risultato ben oltre il livello massimo consentito.

Gli è stata sospesa la patente di guida. Per le ferite riportate nello schianto, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Moscati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA