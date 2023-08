'Strisce blu', da lunedì attivate a Giugliano ma è già polemica

Da lunedì prossimo partirà a Giugliano la 'sosta a pagamento'. Lo ha annunciato il sindaco, Nicola Pirozzi, precisando che ci sarà una fase sperimentale di 10 giorni e che certamente takle aiuterà il commercio. Ma è già polemnica sulle tariffe che verranno richieste nelle strade del centro storico dove sarà possibile parcheggiare per venti minuti per 50 centesimi mentre la tariffa per la prima ora è di 1,5 euro mentre dalla seconda ora sarà di due euro.

"Con queste tariffe al centro non verrà più nessuno - spiegano alcuni cittadini - e i consumatori si rivolgeranno ai centri commerciali della periferia, dove c'è ampia possibilità di parcheggiare gratuitamente".

"Queste tariffe sono da comuni turistici", osservano in molti che al rientro delle vacanze hanno già dovuto far conto con gli aumenti.

Altro motivo di polemica è l'insufficienza di 'stalli banchi' al centro, ovvero quelli dove è possibile parcheggiare liberamente e la presenza delle cosiddette 'strisce blu' anche nelle aree periferiche (come ad esempio la zona di via Oasi del Sacro Cuore).

Gli stalli bianchi, in tutta la città saranno 165, spiega il sindaco Nicola Pirozzi mentre "sono 571 quelli gialli per abbonamenti per residenti, al costo simbolico e forfettario di 30 euro all'anno".

Una misura, insomma, che ha già scatenato un duro confronto sui social dove si legge che in questo modo si darà il colpo definitivo al commercio.



