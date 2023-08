Spettacoli e musica per raccontare La rotta di Enea

Quattro giorni di spettacoli, musica, seminari, convegni, letture, degustazioni per raccontare la Rotta di Enea, il viaggio da Troia a Roma dell'eroe cantato da Virgilio, entrato nel 2021 nel gotha degli itinerari certificati dal Consiglio d'Europa, diventando così il 45/o itinerario culturale europeo. Dal 31 agosto al 3 settembre si svolgerà, tra Sorrento, Cuma e Baia, Fire, la terza edizione del Festival internazionale della Rotta di Enea. E per celebrare il mitico viaggio, il primo settembre partirà da Sorrento la Crociera dei valori, con la Nave di Enea che approderà a Baia.

Il Festival è organizzato dall'Associazione Rotta di Enea e dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, nell'ambito della rassegna 'Antro', con la collaborazione del Comune di Sorrento e Slow Food.

"La raccomandazione del settembre 2022 del Parlamento Europeo alla Commissione - spiega il presidente dell'associazione Rotta di Enea, Giovanni Cafiero - richiama il nostro itinerario come infrastruttura culturale strategica nel contesto delle nuove politiche per il Mediterraneo". Del resto, "la Baia di Napoli è luogo centrale del Mare Nostrum sia da un punto di vista storico, che simbolico", con Cuma, i Campi Flegrei, Capo Miseno tappe significative del viaggio dell'eroe troiano. Il programma prevede per il 31 agosto l'apertura a Sorrento, con un reading di poesia di Andrea Sirianni che interpreta brani dell'epica virgiliana. Venerdì, al Parco Archeologico di Cuma, la tavola rotonda "Minerva e la Rotta di Enea. Da Castrum Minervae al Capo di Sorrento". La sera, al Castello Aragonese di Baia, il Ballo delle Ingrate, spettacolo dell'Accademia Reale Baroque ensemble. Sabato 2 settembre al Parco Archeologico di Cuma si parla della "ricerca archeologica nel Mediterraneo e la Rotta di Enea", mentre la sera, sempre al Castello Aragonese, lo spettacolo Lampedusa Beach di Lina Prosa, regia di Marcello Manzella con Valentina Elia. Domenica 3 settembre, ancora al Castello Aragonese, "Il cratere di Enea: Napoli e/è il Mediterraneo", sessione curata dall' Associazione Rotta di Enea.

Lo spettacolo 'Le Stagioni della vita e le musiche del mondo' a cura di Jazz and Conversation chiude la rassegna.



