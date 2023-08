Sindaco Caserta, "Casertana in C gioia immensa per la città"

"La Casertana ripescata in serie C": anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino, si unisce ai tifosi campani pe un risultato atteso da settimane e formalizzato oggi in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso della Reggina, che fa esplodere di gioia la città di Caserta. "Finalmente lo possiamo dire: la Casertana è in serie C: è una notizia meravigliosa, una gioia immensa per l'intera comunità, che attendeva da tempo e non vedeva l'ora di poter esultare senza attendere ulteriori decisioni. Ora è necessario concentrarsi sul prossimo campionato e puntare a essere competitivi e all'altezza della storia di questa gloriosa società".

"Va dato atto alla società e al Presidente D'Agostino - ha aggiunto il primo cittadino - di averci sempre creduto, facendo tutti i passaggi necessari per arrivare a questo risultato. Come amministrazione comunale siamo stati costantemente al fianco della Casertana, guardando con fiducia alla possibilità di tornare tra i professionisti. Abbiamo adeguato, con largo anticipo, lo Stadio Pinto, rendendolo idoneo per disputare la serie C, e consentendo alla società rossoblù di presentare la domanda di ripescaggio. A questo punto dobbiamo pensare al prossimo campionato, che si preannuncia molto competitivo: una sfida importante, che dovrà vederci pronti, con una squadra di qualità. A breve, poi, - ha concluso Marino - vedrà la luce il nuovo stadio: un altro passo fondamentale per rendere grande la Casertana".



