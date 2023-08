Questore Caserta in visita a Legione CC della Campania

Il questore di Caserta Andrea Grassi ha fatto visista oggi al Comando Legione Carabinieri "Campania", dove è stato ricevuto dal Generale di Divisione Antonio Jannece, da tempo alla guida del presidio territoriale campano.

All'incontro, si legge in una nota, era presente anche il capo di Stato maggiore colonnello Gianfilippo Magro, in passato comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Vibo Valentia, nello stesso periodo in cui il questore Grassi ha diretto gli uffici della Polizia di Stato di quella provincia.

Il colloquio è stato caratterizzato da "un sincero clima di cordialità, che ha consentito di ribadire l'importanza di una proficua sinergia istituzionale, a conferma di un consolidato rapporto tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, nel comune obiettivo di intensificare e coordinare attività congiunte nell'entroterra di Caserta e provincia".



