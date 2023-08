Posti lavoro in cambio di soldi, assolto nel Napoletano

Era accusato di avere fatto parte di un'associazione a delinquere che nel Vesuviano, precisamente a Boscoreale, prometteva posti di lavoro in cambio di soldi, Gennaro Vitiello, l'uomo - definito "falso prete" - finito sotto processo e poi assolto dal Tribunale di Torre Annunziata (Napoli) perchè il fatto contestato non sussiste.

A Vitiello veniva contestato, in particolare, di essersi presentato come prelato del Vaticano, con la conoscenza diretta di alti rappresentanti delle istituzioni pubbliche, per procacciare clienti.

Da questo procedimento giudiziario, conclusosi il 16 aprile 2021 e nel quale erano coinvolti anche altri imputati, anche loro assolti, Vitiello - ora difeso dall'avvocato Enrico Di Finizio - ne è uscito completamente scagionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA