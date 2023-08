'Gatti di Stato', martedì la presentazione a Capri

"Gatti si Stato Tra uso pubblico e privato" il libro della giorrnalista Carola Vai verrà presentato martedì prossimo 5 settembre, ore 18.30, sala Pollio del centro congressi di Capri. . Con l'autrice dialogheranno i giornalisti Marcella Leone De Andreis e Luciano Garofano (capo ufficio stampa comune di Capri). Presente anche il sindaco: Marino Lembo.

'Gatti di Stato' è un viaggio tra re, regine, papi, leader, capi di Stato, capi di governo, e dei loro felini. Potenti uniti dall'attrazione per i gatti considerati amici insostituibili, fonte di serenità e ispirazioni utili nella vita pubblica e nella vita privata, "medicina" contro lo stress.

In "Gatti DI Stato" l'autrice tratteggia ritratti brevi, ma approfonditi, di vari personaggi che li hanno amati: da quello di Papi come Benedetto XVI, Pio VII, Leone XII a quelli di Camillo Benso conte di Cavour e di Caterina di Russia che attribuì ai gatti lo status ufficiale di "Guardiani delle pinacoteche" per la loro abilità di eliminare topi. Le varie celebrità trattate nel libro hanno tutte conquistato un posto nella storia.



