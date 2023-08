Danza, il premio 'Positano Massine 51' celebra Savignano

Premio di danza più antico del mondo, torna il 2 settembre a Positano (SA) il 'Léonide Massine', edizione 51 e celebra la carriera di Luciana Savignano, un simbolo dell'arte italiana, e con un riconoscimento speciale il ballerino e coreografo francese Benjamin Millepied. "Ci apprestiamo ancora una volta a vivere due giorni memorabili tra Li Galli, scrigno magico tanto amato da Massine e poi da Nureyev, e il palcoscenico della Spiaggia Grande" annuncia il Sindaco Giuseppe Guida. Finanziato e organizzato dal Comune di Positano, con la direzione artistica di Laura Valente dal 2016, il premio festeggia la musa di Béjart: Savignano ne sarà dal prossimo anno anche madrina, come già Carla Fracci. Millepied (che sul set de 'll cigno nero' conobbe la moglie Natalie Portman) è tornato in scena dopo dieci anni lo scorso luglio al Festival dei Due Mondi. Si esibiranno i 'danzatori dell'anno' Ludmila Pagliero e Guillaume Diop (Opéra National de Paris), Sarah Lamb e Steven McRae (The Royal Ballet di Londra). In scena (dalle 20,30) ballerini da Argentina, Australia, Danimarca, Francia, Giappone, Italia, Irlanda, Israele, Lettonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Ucraina. Tra i premiati Anastasia Hurska (Opéra National d'Ukraine), Mario Galindo Monterrubio (Compañía Nacional de Spagna), Emily Suzuki e Fernando Carratala Coloma (English National Ballet), Emma Riis-Kofoed e Ryan Tomash (The Royal Danish Ballet). Danzatore contemporaneo dell'anno è Clyde Emmanuel Archer (The Royal Swedish Ballet - L-E-V Dance Company). Italiani premiati: Danilo Notaro e Anna Chiara Amirante (San Carlo), Nicoletta Manni e Timofejs Andrijanshenko (Teatro alla Scala) (insigniti nel 2019). Il Premio divulgazione, sostegno e promozione delle Arti Luca Vespoli va a Bertrand Du Vignaud de Villefort. Nasce un super Board scientifico con i direttori artistici Susan Jaffe (American Ballet), Joaquín De Luz (Compañía Nacional de Spagna), Clotilde Vayer (San Carlo), José Carlos Martínez (Opéra National de Paris), Ana Laguna e Valente. Alfio Agostini è il presidente onorario, Alessio Carbone il coordinatore nello staff della Direzione Artistica.



