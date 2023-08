Anziano ai domiciliari per atti persecutori

Ha completamente perso la testa per una donna sposata residente nel suo stesso comune, quello di Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino: telefonate continue ad ogni ora del giorno, atteggiamenti molesti e assillanti anche in presenza del marito e dei figli, fino agli appostamenti nelle strade del paese. Un 68enne è finito agli arresti domiciliari, con l'obbligo di comunicare soltanto con i propri familiari, su decisione del Gip del tribunale di Benevento.

L'ordinanza, chiesta dalla Procura sulla base delle indagini svolte dai carabinieri su denuncia della vittima, è scattata dopo l'ultima aggressione: con il volto coperto e armato di una mazza di legno con punta di ferro l'uomo ha bloccato l'auto sulla quale viaggiava la donna ingaggiando con lei una colluttazione nella quale è rimasta coinvolta una terza persona intervenuta in difesa della vittima. L'anziano deve rispondere di atti persecutori e lesioni personali aggravate.



