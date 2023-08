Air Campania chiude i bilanci in attivo

Poco meno di novantamila euro l'utile di esercizio registrato nel 2022 da Air Campania, la società interamente partecipata dalla regione che gestisce il trasporto pubblico su gomma sul territorio regionale; la controllante Autoservizi Irpini Spa, che si occupa della realizzazione e gestione delle reti e degli impianti, ha invece totalizzato un utile di esercizio superiore ai 33 mila euro.

L'andamento della gestione di esercizio è stato caratterizzato dagli affidamenti, in via emergenziale, dei servizi minimi di Tpl, prima gestititi da quattro società diverse, con l'assunzione di circa 720 nuovi dipendenti e la integrazione del parco rotabile, insieme alla riduzione dei ricavi di traffico dovuti al Covid e all'aumento dei costi derivanti dal caro-energia. "Nonostante le criticità - spiega l'amministratore unico, Antony Acconcia dopo l'approvazione dei bilanci di esercizio da parte dei soci - siamo riusciti a mitigare gli effetti di fattori esterni, non prevedibili né controllabili".

Lo stesso Acconcia annuncia che la Regione Campania ha candidato Air "quale player unico regionale per il trasporto su gomma: a breve sarà completato l'iter della fusione per incorporazione inversa, che farà nascere Air Campania Spa con l'obiettivo di andare oltre i confini regionali partecipando alle gare relative all'affidamento dei servizi di tpl nel Lazio e in Molise".

L'amministratore unico ha anche annunciato che dal 16 al 23 settembre prossimi sui bus di Air Campania sarà veicolata la campagna di comunicazione sociale per diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.



