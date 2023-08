Settembre al Borgo a Caserta, weekend di spettacoli e libri

"Caserta infinita" è il titolo della 51esima edizione di Settembre al Borgo, lo storico festival di Casertavecchia diretto da Enzo Avitabile, in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre nel borgo medievale che sorge sui monti Tifatini davanti al capoluogo della Reggia.

Organizzata dal Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania, questa edizione di Settembre al Borgo presenta un cartellone che indaga diversi campi, con spettacoli e iniziative ad accesso gratuito che vedranno protagonisti artisti di fama internazionale. Dal fisarmonicista francese Richard Galliano (31 agosto - ore 22.00) al compositore premio Oscar Nicola Piovani (2 settembre - ore 22.00), dal danzatore turco Ziya Azazi (1 settembre - ore 22.00) al percussionista indiano Trilok Gurtu & Arké String Quartet (3 settembre - ore 22.00), passando per il pianista e performer Venovan (1 settembre - ore 23.00), il compositore iraniano Alireza Mortazavi (3 settembre - ore 22.00) e il chitarrista fingerstyle Andrea Castelfranato (31 agosto - ore 23.00). "Il nostro 'Settembre al Borgo' è il centro delle iniziative culturali della nostra città ed è uno dei festival più antichi del panorama campano e non solo - ha affermato il sindaco Carlo Marino - e anche quest'anno, oltre alla qualità degli eventi in cartellone, avremo il consueto appuntamento con 'Un Borgo di Libri', durante il quale ospiteremo personalità di assoluto rilievo del panorama letterario e istituzionale". "Questa cinquantunesima edizione - ha sottolineato Avitabile - radunerà come ogni anno, migliaia di persone che desiderano ascoltare, sentire, vedere, conoscere e incontrarsi in un luogo magico, che per quattro giorni e quattro notti ti apre le braccia e la porta di un infinito che abita in ognuno di noi". "Questo è un grande festival, completo, che consentirà di apprezzare spettacoli di grande livello, ma anche di respirare appieno l'atmosfera del Borgo, anche attraverso percorsi enogastronomici, preziosi per la valorizzazione del territorio" ha spiegato l'Assessore alla Cultura Enzo Battarra. Per "Un borgo di libri", la sezione curata da Luigi Ferraiuolo, sono attesi tra gli altri, Nicola Gratteri, Paolo Bricco, Antonio Calabrò.



