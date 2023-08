Parco archeologico, a Ercolano riapre il Teatro Antico

Dal 5 settembre prendono il via le aperture dell'Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano, un percorso suggestivo cui si accede da scale realizzate in età borbonica. Situato a venticinque metri di profondità, il Teatro unisce virtualmente tra la città antica a quella moderna corrispondente al centro storico di Herculaneum e si snoda tra cunicoli in cui sono visibili reperti, graffiti, gallerie e piccole stalattiti. Per i mesi di settembre, ottobre e novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con sei turni al giorno (tre antimeridiani e tre pomeridiani con due di essi in lingua inglese) a partire dalle 9.30 fino alle 16.30, si potrà vivere un'esperienza esplorativa muniti di casco, torcia e mantellina in un ideale viaggio del tempo.

Nel Settecento il Teatro divenne una tappa del Grand Tour e nella Seconda Guerra Mondiale fu un rifugio per i cittadini che cercavano scampo dai bombardamenti.

"Concluse le passeggiate serali, riapre il Teatro Antico, offrendo così un'ulteriore opportunità tanto per il turismo di prossimità, quanto per visitatori di ogni provenienza che in questi mesi affollano il territorio campano. E' un invito ad unire all'esplorazione del sito all'aperto l'emozione della visita sotterranea dell'Antico Teatro" dice il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano.

Domenica 3 settembre appuntamento con #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura con aperture gratuite dei siti statali. E sempre a settembre riprenderanno Le Giornate Europee del Patrimonio con gli Ozi di Ercole. (ANSA)

