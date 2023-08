In 200mila al Mann per Alessandro Magno e l'Oriente

Con circa duecentomila visitatori in tre mesi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si è conclusa la mostra 'Alessandro Magno e l'Oriente' che ha accompagnato l'avvio della fase esecutiva del restauro, attualmente in corso, del grande mosaico della battaglia tra Alessandro e Dario dalla Casa del Fauno di Pompei, uno dei capolavori iconici del Mann.

"Un grande successo per un museo che vuole essere luogo di confronto tra culture, identità e storie - sottolinea il direttore Paolo Giulierini -. Siamo felici non solo per il numero degli ingressi ma per il gradimento espresso dai visitatori e il riscontro eccellente della critica, anche internazionale. Il nostro racconto di Alessandro continua. Ad ottobre si parte con due presentazioni del vasto programma di iniziative editoriali sul macedone. Ed altri appuntamenti arricchiranno gli Incontri settimanali di Archeologia, da novembre, anche in collaborazione con l'Università degli studi L'Orientale".

Di prossima pubblicazione infatti, editi da Electa, 'Alessandro Magno', a cura di Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo (presentazione 9 ottobre), e il fumetto 'Nico alla scoperta di Alessandro Magno' di Blasco Pisapia, (26 ottobre), il quarto del progetto universitario OBVIA, referente Daniela Savy (Federico II) Promossa dal Ministero della Cultura, l'esposizione organizzata dal Mann in collaborazione con Electa, con la curatela scientifica di Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo, ha proposto 170 opere, ha avuto il sostegno della Regione Campania, del Parco archeologico del Colosseo e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Museo delle Civiltà di Roma e il Ministero ellenico della Cultura e dello Sport. Catalogo Electa.



