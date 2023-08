L'annuncio di Don Patriciello: 'Giovedì la premier Meloni al Parco Verde'

"La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni verrà giovedì al Parco Verde di Caivano". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parlando con i giornalisti in attesa del corteo che si terrà alle 18, partendo proprio dalla sua parrocchia.

"Io sono tanto speranzoso. Vediamo cosa accadrà dopo la visita", ha proseguito don Patriciello, in una Caivano presidiata da numerose pattuglie delle forze dell'ordine mentre le strade sono ancora semivuote.

"Penso che Giorgia Meloni verrà qua con delle proposte concrete", ha proseguito don Patriciello dicendo che ormai non c'è più tempo da perdere. "In questo quartiere le povertà sono tante - ha aggiunto - alla porta della parrocchia c'è anche chi bussa perché non ha la possibilità di acquistare un litro di latte per i propri figli". Lo Stato, ha osservato ancora il sacerdote "qui ci deve essere, con le strutture ed i servizi", servizi mai "realizzati in un quartiere che a mio giudizio non doveva mai nascere".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA