De Luca, Regione unica ad avere investito fondi a Parco Verde

A Caivano "la Regione Campania è l'unica che ha attuato interventi proprio al Parco Verde di Caivano. Abbiamo realizzato due campi sportivi che abbiamo dato in gestione all'associazione di Caivano 'Un'infanza da vivere'.

Ricordo anche che a Caivano la Regione ha finanziato nell'ambito del programma Scuola Viva un intervento di oltre 1,2 milioni di euro per 4 istituti scolastici e altri interventi nel campo dell'edilizia scolastica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Abbiamo destinato 900.000 euro - spiega De Luca - al piano sociale di zona per gli interventi di ascolto e di aiuto alle famiglie. Nel nostro lavoro abbiamo fatto le uniche cose che si siano fatte dal punto di vista sociale a Caivano, ovviamente a questo si aggiunge il lavoro generale fatto contro la dispersione scolastica, con i voucher per l'attività sportiva per le famiglie e le borse di studio per le famiglie, il contrasto alla dispersione con il trasporto gratuito".

Secondo De Luca "dobbiamo fare ancora di più, chiarendo che stiamo facendo un lavoro di supplenza rispetto ad altre istituzioni. In questo momento il Comune di Caivano è commissariato e dovremo parlare in questi giorni con il commissario di governo per il prossimo futuro. Ma intanto affrontiamo il problema sicurezza perché senza questo stiamo perdendo tempo a Caivano come in altri territori della Campania, dove la vita di un essere umano vale 500 euro. A chi vogliamo chiedere di fare lotta alla camorra, a un padre di famiglia che sta in queste condizioni? Ci prendiamo in giro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA