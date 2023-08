Vasto incendio nella notte a Ischia, fiamme domate

E' stato domato stamane un incendio di vaste dimensioni divampato ieri in tarda serata sull'isola d'Ischia, dove le fiamme hanno attaccato la vegetazione della zona di Montecorvo, nel comune di Forio arrivando anche a lambire alcune abitazioni.

Il fuoco è stato avvistato dopo le ore 22.00, inizialmente nella zona alta della frazione di Panza e si è poi diffuso in una ampia area dell'Epomeo risalendo verso i Frassitelli, teatro di un altro incendio pochi giorni addietro. Il rogo è stato alimentato anche dal vento che spirava sull'isola ieri sera e che ha sospinto il fumo verso le abitazioni: poco prima di mezzanotte i turisti che soggiornavano in un residence invaso dal fumo hanno preferito lasciarlo, trascorrendo la notte in un hotel della zona litoranea.

Sul luogo nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco della caserma isolana, i carabinieri ed i volontari della protezione civile; mentre proseguivano le operazioni di spegnimento, durante le notte, è stato deciso di allontanare precauzionalmente dalle loro abitazioni una decina di persone.

Verso le sei di stamattina l'incendio è stato domato così che gli sfollati hanno potuto fare rientro nelle loro case; in via di accertamento le cause, impossibili al momento da determinare: stamattina è previsto un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco sul punto in cui presumibilmente il fuoco è partito, da cui si spera di poter ricavare elementi utili.



