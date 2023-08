Premio Comunicare l'archeologia a Conti, Wullschläger, Viola

A Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera e scrittore, Jackie Wullschläger del Financial Times, Fabio Viola pioniere della gamification nei beni culturali, è stata assegnata la prima edizione del Premio Internazionale Comunicare l'archeologia, che apre il programma integrato La Villa Romana si racconta, organizzato dal Comune di Positano e finanziato dal Ministero dell'Interno.

Positano si sta affermando infatti sempre più anche come città archeologica grazie alla sua Villa Romana, lussuosa villa d'ozio con affreschi in IV stile e resti medioevali soprastanti, restaurata e fruibile dal 2018. Il sito è inserito nel Museo Archeologico Romano gestito dal Comune di Positano, grazie ad una stretta collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Salerno.

"Ed è proprio per rafforzare questa nuova narrazione con il coinvolgimento delle giovani generazioni e puntare su un turismo di qualità tutto l'anno, che nasce il progetto La Villa Romana si racconta, con la curatela scientifica di Laura Valente, vincitore del bando del Ministero dell'Interno per borghi d'arte" spiega il Sindaco di Positano Giuseppe Guida. Premio speciale a Paolo Conti, "per la prestigiosa carriera dedicata alla divulgazione dell'arte, con particolare attenzione all'archeologia" mentre l'inglese Wullschläger responsabile della critica d'arte del FT "ha dedicato particolare attenzione ai beni culturali italiani". Fabio Viola, "ha unito due mondi apparentemente distanti, cultura e videogiochi , fondando il collettivo TuoMuseo".

Il 2 settembre, alla Cripta superiore del MAR, ci sarà l' incontro con i premiati: "Il premio - anticipa Guida - è solo la prima azione di un racconto che si svilupperà tra il '23 e il '24 con strumenti coinvolgenti, dal fumetto ai podcast e al 3d.

Il Comune di Positano e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini collaboreranno ad attività di valorizzazione del patrimonio della Villa Romana, con l'inserimento di una postazione multimediale dedicata nella costituenda sezione del Mediterraneo del MANN".



