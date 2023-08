Mastella, in beneficenza risarcimento danni per offese su social

"Devolverò in beneficenza il risarcimento dei danni per diffamazione su Fb cui è stato condannato un cittadino per le offese rivoltemi". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella replica a distanza all'appello rivoltogli da Forza Italia "per dimostrare 'pietas' nei confronti di chi vivrebbe nell'indigenza, rinunciando ad incassare legittimamente un risarcimento danni a seguito di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento, con cui un cittadino è stato condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti" avvenuta tramite un social.

"Trovo davvero singolare - continua l'ex Guardasigilli - che qualcuno abbia la sfacciataggine di etichettare solo come di 'dubbio gusto' l'auspicio che io possa 'fare la fine di Aldo Moro', dopo avermi appellato come 'cafone contadino' e 'mangiapane a tradimento sulle spalle dei cittadini'.

"Ridurre tutto ciò ad 'essersi fatti prendere la mano' è risibile ed irriguardoso nei confronti delle migliaia di vittime che ci sono nel nostro Paese a causa di questa tipologia di gravi reati. Inoltre - continua ancora Mastella - questo cittadino non ha minimamente chiesto scusa al sottoscritto o dimostrato il proprio pentimento, né prima né durante né dopo il processo".

"Come ho fatto tante altre volte, a fronte di scuse sincere, non avrei avuto difficoltà a rimettere la querela e a rinunciare ad ogni forma di risarcimento. Ciò non è avvenuto. Vorrà dire che quando incasserò i seicento euro li devolverò in beneficenza a chi è animato da sentimenti positivi e non incivili", conclude Mastella.



