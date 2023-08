Ischia e Procida, collegamenti veloci ostacolati dal maltempo

L'ondata di maltempo che si abbattuta anche sulla Campania sta provocando conseguenze anche per la regolarità dei trasporti marittimi nel golfo di Napoli.

Per il vento da Sud-Ovest che ha reso il mare molto mosso sono state infatti sospese diverse corse di aliscafi per l'isola d'Ischia in partenza da Molo Beverello, a Napoli, ed alcune anche per quella di Procida; qualche compagnia ha già annunciato la cancellazione di tutte le corse veloci per Ischia fino a stasera mentre altre non confermano tutti i collegamenti previsti dall'orario in vigore.

Regolari invece fino ad ora i collegamenti per le due isole effettuati dalle navi traghetto, da e per i porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli.



